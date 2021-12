Dr. Beatrice Mahler, șef de lucrari, managerul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”, spune despre 2021 ca a fost un an al extremelor, in care a simțit limitele sistemului medical, motiv pentru care spera ca, in 2022, politicienii vor ințelege necesitatea de investiții și reforme in sistemul medical. ”2021 a fost un an al doua extreme. O extrema: varfurile valurilor al doilea și al patrulea pandemice, cand mi-a fost teama pentru oamenii pe care ii aveam in ingrijire. Și a doua extrema a fost cea de incredere ca, daca ne mobilizam noi toți, ca popor, ca romani, putem face fața acestei…