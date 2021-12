Stiri pe aceeasi tema

- O acțiune de amplaore a Poliției Romane și DIICOT are loc miercuri dimineața și vizeaza destructurarea gruparilor de criminalitate organizata. Astfel, vor fi facute 457 de percheziții domiciliare la suspecți de trafic de persoane și minori, transmite Poliția Romana. „Astazi, Poliția Romana și D.I.I.C.O.T.,…

- Voicu este acuzat de instigare la sustragerea de probe, in aceeasi cauza fiind retinute alte doua persoane, autorul furtului si un complice.Primarul comunei prahovene Ciorani, Marin Voicu a fost retinut, marti, intr un alt dosar, in care este investigat furtul unor buletine de vot din sediul Judecatoriei…

- Politistii de la crima organizata, alaturi de procurorii DIICOT, au efectuat, in perioada 2 - 15 septembrie, 43 de actiuni operative pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare de bani.…