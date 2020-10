Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol In contextul pandemiei de COVID-19, Federatia Romana de Handbal a luat decizia de a organiza turnee in cadrul campionatelor nationale de seniori, in locul etapelor tur-retur, cel putin deocamdata. La masculin, s-a disputat, deja, un turneu cu trei etape, la Sfantu Gheorghe, iar competitia…

- Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea a fost invinsa sambata, in deplasare, de formatia rusa CSKA Moscova, scor 30-20 (14-11), in al treilea meci din grupa B a Ligii Campionilor, anunța news.ro.Din lotul antrenat de Florentin Pera au absentat in continuare jucatoarele Kristina Liscevici…

- Dupa un sezon petrecut sub forma de imprumut la HC Zalau, baimareanca Andreea Tecar revine la CS Minaur, echipa de Liga Florilor cu care și-a prelungit ințelegerea pentru inca doua sezoane. Andreea s-a nascut pe 21 martie 1998 și va evolua la Minaur cu numarul 98. Joaca pe postul de inter dreapta și…

- Competitiile interne din baschetul romanesc vor debuta in sezonul 2020-2021 cu Cupa Romaniei la baschet masculin. Consiliul Director al FR Baschet a anuntat, marti, modul de organizare al competitiilor interne in sezonul 2020-2021, la masculin si feminin, toate fiind programate sub forma de turnee,…

- Luni dimineața, in cadrul unei videoconferințe, au fost trase la sorți locurile celor patru echipe nou-promovate in Liga Florilor, in vederea definitivarii programului campionatului. Astfel, de la 1 la 4, locurile au fost atribuite, in ordine, echipelor Dacia Mioveni, Activ Prahova Ploiești, Crișul…

- Jucatoarea romana de tenis Patricia Tig va participa la turneul WTA de la Istanbul, din aceasta saptamana, dotat cu premii totale de 225.000 de dolari. Tig va intalni in prima runda o...

- Ana Bogdan a benefiiciat de retragerea Lesiei Tsurenko și va evolua vineri impotriva cehoaicei Kristyna Pliskova Turneul de la Praga pare sa le surada romancelor. Ana Bogdan a trecut marți seara in primul tur de Storm Sanders din Australia, jucatoare venita din calificari și clasata pe poziția 275 WTA,…