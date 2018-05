Stiri pe aceeasi tema

- "Mașina mea a suferit un accident serios anul trecut, mi s-a spus ca e dauna totala și nu mai poate fi mașina...am zis domne, o sa incercam sa o refacem, au muncit la service cateva luni de zile, e gata, am facut o cursa cu ea, mai are probleme la computerul de bord, sper ca saptamana viitoare s-o…

- Un cetațean al Ucrainei risca dosar penal pentru tentativa de a introduce pe teritoriul Republica Moldova 94 litri pesticide. Incidentul a fost inregistrat in punctul de trecere Grimancauți, in cadrul operațiunii AXE III.

- Adrian Radu, elev in clasa a XI-a la Colegiul “Toma Socolescu” din Ploiești, are acum dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Victima, Andi Botoșaru, elev in clasa a XII-a, a refuzat in mod repetat sa-i inapoieze amicului sau suma de 80 de lei pe care acesta i-o imprumutase cu mai multe…

- Un moldovean a incercat sa mituiasca politistii romani de frontiera, iar pentru asta s-a ales cu un dosar penal. Spaga de 125 de euro a fost propusa pentru a putea introduce in Romania 255 de pachete de tigari.

- Sambata, 17 martie 2018, in jurul orei 20.30, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat, pe raza localitatii Bucerdea Vinoasa, pe un tanar de 33 de ani, din comuna Cricau, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un tanar in varsta de 25 de ani va avea de raspuns in fata legii dupa ce, oprit in trafic de oamenii legii, le-a prezentat acestora un permis de conducere ucrainean care era fals. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 16.40, o patrula intercomunala din cadrul Posturilor de poliție ...

- Potrivit IPJ Buzau, la data de 6 martie a.c., politisti din cadrul Sectiei de politie rurala Cislau, au desfasurat activitati cu privire la respectarea normelor legale pe raza fondului forestier din extravilanul localitatii Chiojdu. Astfel, a fost identificat un barbat in varsta de 27 de ani, din localitate,…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Alba Iulia este cercetat penal pentru tentativa de furt de combustibil din rezervorul unei masini parcate. A fost vazut insa de un albaiulian care locuieste in zona. Potrivit IPJ Alba, politistii de investigatii criminale l-au identificat miercuri pe un barbat de…