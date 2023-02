Stiri pe aceeasi tema

- Lumea interlopa e in doliu dupa ce Dumitru Buricea, liderul interlopilor din Brailița, și-a dat ultima suflare pe un pat de spital, in București, acolo unde fusese adus cu elicopterul. Acesta a suferit un accident vascular și, din pacate, nu a mai putut fi salvat de medici.

- Directorul televiziunii regionale Intermedia, Gheorghe Biholar, a murit. In data de 13 martie ar fi implinit 64 de ani.Gheorghe Biholar a fost specialist in telecomunicații și a fost foarte apreciat de foștii sai colegi de la Romtelecom. La inceputul anilor 90, Gheorghe Biholar a fost unul dintre acționarii…

- Este doliu in lumea artistica din Romania, dupa ce un scriitor celebru s-a stins din viața la varsta de 87 de ani. Tragedia s-a intamplat in aceasta dimineața, 2 ianuarie, iar anunțul trist a fost facut de prietenul și colegul sau de breasla.

- Este zi de doliu in lumea fotbalului din Romania! A murit un mare antrenor de fotbal, la varsta de 59 de ani. Anunțul trist despre moartea fotbalistului a fost dat de clubul Farul Constanta.. In aceste momente, o țara intreaga il plange pe fostul mare antrenor de fotbal.

- Doliu in lumea baschetului din Romania! Tanarul sportiv Luca Petcu s-a stins din viața, in urma cu cateva zile, la varsta de doar 21 de ani. Anunțul a fost facut de catre reprezentanții Federației Romane de Baschet (FRB). Tragicul eveniment a ajuns in atenția presei dupa ce a avut loc slujba de inmormantare,…

- Lumea muzicala din Romania este in doliu! Dirijorul dambovițean Voicu Enachescu a murit, sambata dupa-amiaza, la varsta de 79 de ani. Voicu Enachescu s-a nascut pe data de 24 mai, in comuna Branești. Cariera sa muzicala a inceput odata cu studiile de la Conservatorul de Muzica Ciprian Porumbescu din…

