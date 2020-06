EXCLUSIV. Documentele CNSAS despre la relatia lui Mugur Isarescu cu Securitatea. O decizie mai veche, demontata acum de Colegiul institutiei

Stiri pe aceeasi tema

Potrivit Ziare.com, Colegiul CNSAS a aprobat, saptamana trecuta, nota in care Mugur Isarescu este considerat colaborator al fostei Securitati. Conform procedurii, CNSAS va sesiza Curtea de Apel Bucuresti pentru a confirma sau a infirma verdictul Colegiului.

Roxana Wring, fost lider al USR Bucuresti, anunta ca va contesta decizia de marti a Curtii de Apel Bucuresti care a decis ca aceasta a fost colaborator al Securitatii. "Voi contesta decizia de astazi a Curtii de Apel Bucuresti. (...) Asa cum am mai spus, nu consider ca am colaborat cu Securitatea"

- Documentele necesare pentru obținerea șomajului tehnic, vor fi transmise, incepand de vineri, 1 mai 2020, prin Registratura electronica pusa la dispoziție de Guvernul Romaniei prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, https://aici.gov.ro/home. Transmiterea documentelor prin Registratura electronica…