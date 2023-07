Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror, pensionat intre timp, a fost obligat sa ii achite unui judecator daune morale de 8.000 de euro. Intr-un proces separat procurorul a cerut daune morale de 250.000 de euro, dar cererea i-a fost respinsa.

- Vineri, Timisoara a fost vizitata, la invitatia primarului Dominic Fritz, de presedintele Germaniei, Frank Walter Steinmeier. A fost prima vizita a unui sef de stat in Timisoara dupa mai bine de 20 de ani, in 2001 ajungand aici Regina Beatrix a Tarilor de Jos. Si, anecdotic, a fost primul sef de stat…

- Un cunoscut interlop din Arad a fost gasit mort in apartamentul in care locuia, pe strada Cocorilor din municipiu, chiar in ziua in care ar fi implinit 48 de ani.Marius Datcu era cunoscut ca "Belmondo de Arad" si in trecut a facut parte dintr-o grupare infractionala destructurata de politisti si…

- Poliția Romana și experții Directoratului Național de Securitate Cibernetica (DNSC) anunța ca, in aceasta perioada, prin intermediul rețelelor de social media, utilizatori din Romania sunt țintiți de postari sau mesaje private care propaga false oportunitați de investiție prin link-uri care redirecționeaza…

- Vlad Obu a devenit cunoscut pe Internet datorita aparițiilor sale controversate de pe Youtube, insa mai ales dupa ce s-a aflat ca este prietenul fraților Tate. Lumea il cunoaște de pe rețele de socializare și fanii lui știu ca este un barbat rebel, iar acest lucru se intampla inca din copilarie. Vlad…

- CSA Steaua a invins rivala Dinamo, scor 25-14, in derby-ul etapei a 4-a a Ligii Naționale de rugby. Sportivii celor doua rivale cheama spectatorii la stadion. Florin Surugiu (38 de ani), mijlocașul la gramada al celor de la Steaua, a fost suprins placut de numarul mare de jurnaliști prezenți la interviuri:…

- Interlopul Vandam Constantin a fost reținut din nou, fiind anchetat pentru tentativa de omor, dupa ce in urma cu cateva ore a fost plasat in arest la domiciliu, judecatorii considerand ca nu prezinta pericol social. „La data de 02 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale…

- Sursa primara a distribuirii de documente secrete, in urma careia autoritațile americane s-au vazut nevoite sa declanșeze o ampla ancheta, ar fi un server Discord, creat si administrat de susținatori unui influencerului britanic de origine filipineza WowM