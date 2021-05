Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul israelian este interesat sa colaboreze cu Guvernul roman in domeniul apararii, prin participarea la programe guvernamentale si prin parteneriate intre companiile din cele doua tari, a precizat Ambasadorul Israelului la Bucuresti, David Saranga, intr-o intalnire cu ministrul Economiei, Antreprenoriatului…

- Dupa aproape trei luni de la instalarea cabinetului Cițu, in sfarșit, s-a reușit reorganizarea fostului minister al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din era Orban, prin divizarea acestuia și, totodata, inființarea celor doua ministere, al Energiei și al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.…

- Guvernul a adoptat actul inca din data de 10 martie.Potrivit HG, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, instituție condusa in prezent de Claudiu Nasui (USR-Plus), va actiona in patru mari directii, respectiv in ceea ce privește schemele de ajutor de stat pentru sustinerea mediului privat,…

- ​Hotarârea de guvern pentru funcționarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) s-a publicat miercuri seara în Monitorul Oficial, iar acum instituția spune ca „din acest moment, pot veni banii care au fost bugetați” în anul 2021 pentru Masura 2…

- Bugetul alocat Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) va fi cheltuit in proportie de 92% pe ajutoare acordate companiilor private afectate de restrictiile impuse de stat pentru controlul pandemiei, potrivit unui comunicat al ministerului de resort, informeaza AGERPRES . “Ministerul…

- Secretarul de stat care se va ocupa de reforma companiilor din subordinea Ministerului, Antreprenoriatului si Turismului este Simona Fatu, a anuntat luni, ministrul de resort, Claudiu Nasui, pe pagina sa de Facebook. "Una dintre prioritatile acestui Guvern este reforma companiilor de stat. Prea mult…