- Cod galben de vant puternic, in mai multe judete, intre care Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara, de vineri dimineata pana sambata. The post Anunt de ultim moment: un nou cod galben, emis pentru vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Retailerul Carrefour retrage de la comercializare, in Romania, aspiratorul vertical Klindo, in urma constatarii unor riscuri date de productia acestuia si recomanda clientilor care au cumparat deja acest produs sa il returneze in magazinul din care l-au achizitionat, se arata intr-un comunicat de…

- Jandarmeria Capitalei il cauta, in continuare, pe cel care l-a lovit cu un baston in cap pe Gelu Voican Voiculescu, oficialii insituției precizand ca agresorul are circa 65 de ani, nefiind cunoscut cu antecedente la adunarile publice, anunța MEDIAFAX.„Acțiunea de lovire a fost constatata dupa…

- Anunt de ultim moment de la meteorologi. Astfel, Administratia Nationala de Meteorologie a transmis mai multe coduri galbene, in aceasta dimineata. Codurile galbene sunt de aceata si sunt valabile pana la ora 10.00, respectiv 11.00.

- Un nou punct de trecere a frontierei a fost deschis, vineri, in judetul Caras-Severin, la granita cu Serbia, autoritatile estimand ca se va scurta considerabil timpul de asteptare pentru control, pentru ca va fi preluat o parte din fluxul de persoane care tranzitau pana in prezent granita dintre…

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a anunțat luni ca social-democrații vor susține abrogarea pensiilor speciale.Astfel, Biroul Permanent National al PSD a decis sa sustina orice propunere a oricarui partid politic pentru abrogarea pensiilor speciale din Romania, a declarat luni vicepresedintele Gabriel…

