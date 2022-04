EXCLUSIV DNA Timișoara, descindere în biroul viceprimarului Timișoarei, USR-istul Ruben Lațcău DNA Timișoara a descins, in aceasta dimineața, la Primaria Timișoara. Conform unor surse din interiorul municipalitații, procurorii și polițiștii au trecut val vartej pe langa polițistul local care asigura securitatea pe etajul unde sunt birourile conducerii municipalitații, spunandu-i ca au intalnire cu viceprimarul Ruben Lațcau. Echipa de la DNA a intrat in biroul viceprimarului Ruben […] Articolul EXCLUSIV DNA Timișoara, descindere in biroul viceprimarului Timișoarei, USR-istul Ruben Lațcau a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

