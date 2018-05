OK! a vizitat-o pe Anastasia Soare la sediul companiei sale pentru a descoperi totul despre viața la Hollywood a romancei care o penseaza pe Michelle Obama „Imi aduc perfect aminte ca am aterizat la Los Angeles pe 29 iulie, la ora pranzului. M-a șocat ca era foarte cald. Cerul era extraordinar de luminos. Și palmierii m-au uimit. Erau foarte inalți. Nu vazusem niciodata palmieri, pentru ca nu ieșisem din Romania. Nu prea mi-a placut Los Angeles la inceput. Nu mi-a placut deloc. Cel puțin primele 6 luni de zile nu au fost atat de fericite. Am plecat din Romania din cauza regimului comunist. Soțul…