Exclusiv. Din culisele USR: Cum se fraudau alegerile interne cu metoda „autobuzul electoral” „Democrația” pare un cuvant ce nu a intrat și in vocabularul liderilor din ultimii ani ai Uniunii Salvați Romania. Aceștia sunt acuzați, de membri marcanți ai gruparii, ca s-au folosit de o lunga serie de nereguli pentru a-și atinge scopurile. Alegeri interne invalidate abuziv, oameni impuși de la centru ori alegatori necunoscuți aduși cu „metoda autobuzul” sunt doar cateva dintre metodele utilizate. Printre beneficiari se numara inclusiv un fost ministru al Uniunii. Informațiile apar in cartea „ USR – nașterea și patologiile unui partid ”, coordonata de scriitorul și profesorul universitar Dan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

