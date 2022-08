Exclusiv. Din culisele USR: Angajări ilegale, după modelul penal folosit de Dragnea „Politica altfel”, promovata de cei de la Uniunea Salvați Romania, este doar o vorba goala, din moment ce se foloseau de exact aceleași metode ca și pentru celelalte partide pentru a ajunge la putere și pentru a o imparți. Acuzațiile vin din partea unui grup de 21 de foști membri marcanți și au fost publicate intr-o carte ce va fi curand lansata. Prezentam astazi angajari dupa „metoda Dragnea”, ce i-a adus liderului PSD o condamnare la inchisoare. Informațiile apar in cartea „ USR – nașterea și patologiile unui partid ” (Editura GRI), coordonata de scriitorul și profesorul universitar Dan Lungu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

„Democrația" pare un cuvant ce nu a intrat și in vocabularul liderilor din ultimii ani ai Uniunii Salvați Romania. Aceștia sunt acuzați, de membri marcanți ai gruparii, ca s-au folosit de o lunga serie de nereguli pentru a-și atinge scopurile. Alegeri interne invalidate abuziv, oameni impuși de la centru…

