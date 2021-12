Stiri pe aceeasi tema

- Imagini din interviul echipei de jurnaliști Rai Uno cu senatoarea Diana Șoșoaca au aparut in presa din Italia. Jurnaliștii italieni au surprins și momentele cand a sosit poliția și conflictul cu agenții. Potrivit plangerii depuse de jurnalista Lucia Goracci, sotul senatoarei, Dumitru-Silvestru Șoșoaca,…

- Senatoarea Diana Sosoaca a aparut in presa italiana dupa ce a sechestrat-o pe jurnalista Lucia Goracci si o echipa Rai Uno. Senatoarea trebuia sa sustina un interviu cu acestia, dar in urma intrebarilor puse de jurnalista Lucia Goracci despre gestionarea pandemiei in tara si conditiile spitalelor, Sosoaca…

- Senatoarea Diana Sosoaca a sunat la 112, vineri, in timpul unui interviu pe care il acorda unei echipe de televiziune Rai Uno, in urma unui conflict aparut pe fondul intrebarilor adresate in cadrul realizarii interviului. Diana Șoșoaca i-a dat afara pe jurnaliștii italieni, iar lucrurile au…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a dat in judecata poliția din Iași, dupa ce a fost amendata pe baza unor imagini in care aparea fara masca intr-un restaurant. Poliția nu a constatat, insa, abaterea la fața locului, ci doar pe baza unor imagini postate de Șoșoaca pe rețelele de socializare și preluate de presa. …

