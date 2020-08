Stiri pe aceeasi tema

- Pablo Cortacero are planuri mari la Dinamo, cel puțin pe hartie, și ii vrea la clubul alb-roșu pe doi dintre cei mai buni jucatori din Liga 1: Constantin Budescu și Denis Alibec. Dupa ce s-a vorbit de interesul lui Dinamo pentru mijlocașul Constantin Budescu (31 de ani), se pare ca șefii spanioli ai…

- Astra s-a reunit azi pentru a incepe pregatirile pentru noul sezon, iar antrenorul Bogdan Andone a vorbit despre posibile plecari ale lui Denis Alibec (29 de ani) și Constantin Budescu (31 de ani), jucator dorit de Dinamo. „Da (n.r. Budescu poate fi liderul din teren de la Dinamo), e un jucator care…

- Dinamo a intrat in „era spaniola” și pregatește cateva mutari cu adevarat spectaculoase in aceasta vara. Constantin Budescu, Dumitru Cardoso sau Paul Anton sunt doar cateva dintre numele care ar putea ajunge la „caini” in perioada urmatoare. Pe langa cei șapte jucatori spanioli care ar urma sa ajunga…

- Florin Prunea, 51 de ani, fostul portar al echipei naționale, fost angajat la Federației Romane de Fotbal, iar in ultimii ani in mai multe funcții de conducere in executivul cluburilor din Liga 1, a acceptat invitația de a participa la o ediție speciala a emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. Florin Prunea…

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, a vorbit despre situația din club și explica diferența dintre Gigi Mulțescu și foștii antrenori ai clubului. Omul de afaceri a dat detalii din vestiarul lui Dinamo și și-a spus opinia cu privire la rezultatele slabe inregistrate inainte sa vina Gigi Mulțescu,…

- DINAMO. Invitat in aceasta dimineața la GSP Live, Adrian Mihalcea, fostul antrenor al „cainilor”, a vorbit fara rețineri despre problemele existente la clubul care se zbate pentru evitarea retrogradarii. Acuzat de diverse voci ca n-a putut ține sub control echipa, Mihalcea a dezvaluit ca Dinamo e „sufocata”…

- O parte din personalul de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Craiova și Spitalul „Filantropia“ și-a manifestat nemulțumirea cu privire la modul de intocmire a listelor pentru acordarea stimulentului de risc de infectare cu Covid, in valoare de 2.500 lei. Unele cadre medicale se plang ca nu au beneficiat…

- Bogdan Mara, directorul sportiv al campioanei CFR Cluj, a vorbit despre situația de la Dinamo și a dezvaluit ca fondul de investiții din Spania condus de Herminio Menendez a vrut sa cumpere echipa din Cluj. Oficialul clujenilor a vorbit in termeni duri despre impresarul Toni Curea, care l-a adus la…