- Veștile nu sunt deloc bune pentru Daniel Onoriu. Instanța a decis ca in continuare pilotului de raliuri sa fie privat de libertate, astfel ca in urma cu doua saptamani s-a hotarat prelungirea arestului la domiciliu. Urmatorul termen va fi pe data de 12 martie, atunci cand se va afla daca mai ramane…

- Dupa ce Isabela Onoriu a recunoscut ca are o noua relație și ca iubește deja de doua luni și jumatate, acum Daniel Onoriu, inca soțul ei, vine și cu prima reacție dupa confirmarea acesteia ca e impreuna cu altcineva. Ce i-a transmis pilotul de raliuri acesteia.

- Daniel Onoriu a trecut prin momente extrem de grele in urma cu un an, atunci cand a fost nevoit sa stea timp de 55 de zile in coma in urma unor complicații aparute dupa o intervenție de micșorare a stomacului din Turcia. Cu toții au crezut ca pilotul de raliuri nu va scapa cu viața, dar ca prin miracol…

- Deși se afla in plin proces de divorț cu Isabela, Daniel Onoriu se pare ca trece printr-o perioada buna pe plan sentimental. Chiar daca e inca arestat la domiciliu, el a cunoscut o femeie cu care are deja planuri de viitor. Ea ii e alaturi in aceste momente și sunt in tatonari.

- Tribunalul Bacau a admis contestația procurorilor și l-a trimis dupa gratii pentru urmatoarele 30 de zile pe baiatul de 16 ani care a agresat o polițista și a fugit apoi ca sa nu fie reținut.

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigatii Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au retinut miercuri un barbat care ar fi a sustras mai multe telefoane mobile dintr-un magazin, potrivit Agerpres."In fapt,…

- Pilotul profesionist Ken Block, care este și o vedeta YouTube, a murit intr-un accident de snowmobil. Pilotul profesionist Ken Block, care in timp a facut senzație pe internet cu cascadoriile sale indraznețe la volan, a murit la varsta de 55 de ani in urma unui accident cu snowmobilul, a anunțat…

- Daniel Onoriu a ajuns acasa, dupa ce mai mult de 30 de zile a stat in arest, dupa incalcarea ordinul de restricție pe care soția lui, Isabela, l-a cerut impotriva sa. Pilotul de raliuri face declarații, in exclusivitate, pentru Spynews.ro și ne spune cum a fost aceasta perioada pentru el, ce s-a intamplat,…