EXCLUSIV. Deputatul PNL Ben Oni Ardelean, prins băut la volan Deputatul PNL de Timiș Ben Oni Ardelean a fost prins baut la volan, luni seara, de un echipaj al Poliției Rutiere din Capitala. El a primit amenda și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru trei luni de zile. Luni seara, dupa ora 22, un agent de circulație a oprit mașina deputatului PNL in Piața

sursazilei.ro

