Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Romaniei a facut un pas mare spre calificarea la Campionatul European de fotbal Under-21 din 2019, dupa ce a invins Bosnia-Hertegovina cu scorul de 2-0 (1-0), marti seara, la Ovidiu, intr-un meci din Grupa a 8-a a preliminariilor. Tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Adrian Petre…

- Numele portarului Andrei Ionuț Radu (21 de ani) a intrat in centrul atenției dupa ce a aparat un penalty decisiv in prelungirile partidei dintre Portugalia U21 și Romania U21, la 2-1 pentru noi, in preliminariile pentru Euro 2019. Romania U21 mai are de jucat cu Țara Galilor, pe 13 octombrie, echipa…

- Dupa victoria din Portugalia de vineri, 2-1, reprezentativa Under 21 a Romaniei a caștigat un nou meci important in drumul spre Campionatul European de anul viitor. Adversara tricolorilor a fost Bosnia-Herțegovina, liderul grupei pana la startul partidei. In minutul 16, Adrian Petre a deschis scorul…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, rostește miercuri discursul anual despre „Starea Uniunii". Discursul din acest an intervine in perspectiva scrutinului europarlamentar din 2019 și a dezbaterilor privind viitorul Uniunii Europene, dupa ieșirea Marii Britanii,

- Mirel Radoi va debuta ca selectioner la nationala Under 21, "tricolorii" mici urmand a avea dubla cu Portugalia si Bosnia in preliminariile Euro 2019. Primul joc va avea loc pe 7 septembrie pentru ca pe 11, la Ovidiu, sa-i intalneasca pe bosniaci. Fostul idol al ros-albastrilor nu a...

- Thalia a celebrat in weekend ziua de naștere a soțului ei, producatorul Tommy Mottola, care a implinit, sambata, varsta de 69 de ani. Artista i-a facut o declarație de dragoste emoționanta și a publicat o imagine in care apare alaturi de el și de cei doi copii ail or.

- Profesorul Steven Laureys, unul dintre cei mai mari specialisti in probleme ce tin de coma, spune ca sunt sanse extrem de mici ca Michael Schumacher sa-si revina in totalitate. Fostul mare pilot de Formula 1 se afla in continuare in recuperare, la aproape cinci ani de la accidentul pe care l-a suferit…

- Edinson Cavani a iesit accidentat in minutul 74 al meciului cu Portugalia si, chiar daca meciul a fost castigat de Uruguay cu scorul de 2-1, victoria a fost umbrita de acest eveniment. Cavani are un edem la gamba si, potrivit presei din Uruguay, nu este apt sa evolueze 90 de minute.