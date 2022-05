Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 4 București a respins cererea de eliberare condiționata a fostului deputat PSD, Viorel Hrebenciuc. Acesta executa o condamnare de 3 ani in Penitenciarul Jilava. Decizia nu este insa definitiva.

- Intr-un mesaj video, cantarețul de manele Jador il acuza pe Dominic Fritz pentru decizia de a interzice concertul la care au fost puse in vanzare bilete la Filarmonica Banatul, fara a avea vreun contract sau ințelegere cu instituția culturala.

- Un transportor blindat, care circula pe carosabil, a lovit doua autoturisme parcate pe marginea strazii, scrie știrileprotv.ro. Un incident neobișnuit a fost filmat miercuri, in trafic, pe o strada din Ramnicu Valcea. In turela era cantarețul de manele Dani Mocanu, care filma un videoclip. S-a aratat…

- bull; Onorariul lichidatorului judiciar Kronos Insolv SPRL a fost votat de creditorii care detin un procent de 77,107 din totalul creantelor inregistrate in tabel preliminar al Mediconst SRLbull; Societatea comerciala Mediconst SRL, controlata de medicul Aurelian Ivascu, a intrat in faliment. In luna…

- Cazat pentru o buna perioada la Rahova, Franco Pascu, fostul iubit al Otiliei Bruma - „Bilionera”, a primit o lovitura teribila: judecatorii i-au pus sechestru pe casa, pentru a o scoate la vanzare.

- Dupa ce fotbalistul mutilat in bataie de Dani Mocanu a obținut in instanța urgentarea anchetei și a afirmat ca manelistul are pile mari in Tg. Mureș, procurorii au afirmat ca nu vor tolera influențarea cercetarilor.