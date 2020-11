Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel a respins contestațiile inaintate de cei trei presupuși criminali ai Mihaelei, tanara de 32 de ani ucisa și incendiata intr-o valiza pe un camp din Giurgiu. Suspecții ar fi recunsocut ca au dat foc cadavrului, insa nu și ca ar fi omorat-o.

- Un barbat a vrut sa-și puna capat zilelor, dupa ce a incercat sa-și omoare fosta soție. Cazul a avut loc recent, in orașul Grigoriopol din stanga Nistrului. Acesta a incercat sa-i taie gatul fostei soții dupa care s-a injughiat cu un cuțit.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a mai reținut astazi un fost polițist in cazul filarii procurorilor, ce investigheaza frauda bancara. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatoarea de cuvant a Procuraturii Generale, Maria Vieru.

- Tanara care in luna august a lovit cu mașina un polițist aflat pe motocicleta de serviciu, a fost trimisa in judecata pentru ultraj și tentativa de omor. Victima s-a constituit parte civila in proces, la fel și Inspectoratul de Poliție Județean Buzau. Dosarul a ajuns joi la Tribunalul Buzau. Zilele…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca evalueaza o eventuala decizie privind restricționarea circulației pe timp de noapte. „Avem in evaluare o astfel de decizie, vrem sa vedem in schimb efectul masurilor pe care le-am stabilit prin lege si prin Hotararea de Guvern de prelungire a starii de alerta in…

- Elevul Scolii de Politie din Campina care a salvat de la moarte trei oameni ai legii blocati intr-o autospeciala de politie in flacari povesteste ca a simtit ca este de datoria sa sa-si riste viata pentru a scoate victimele din autovehicul.

- Femeia care in luna august a lovit cu mașina un polițist aflat pe motocicleta de serviciu, ramane in arest. Decizia a fost luata vineri de Tribunalul Buzau, la propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau. Masura preventiva a fost prelungita pana pe 15 noiembrie dar nu este definitiva și poate…