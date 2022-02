Stiri pe aceeasi tema

- La 22 decembrie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au actionat pe raza municipiului Suceava, ocazie cu care au constatat faptul ca un barbat de 56 ani, expunea spre comercializare intr-un complex comercial din localitate, obiecte de imbracaminte din material…

- Dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele administratorului unui local din Piața Unirii din Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a pus la dispoziție spațiul pentru organizarea unei petreceri. Oamenii legii au dat amenzi totale de 17.000 de lei.

- O patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanești a oprit pentru control pe raza localitații autoturismul condus de un barbat de 45 ani din comuna Patrauti. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,34 mg/l de alcool…

- Dosar penal pentru un barbat din Alba care și-a agresat propria sora: A fost emis și un ordin de protecție Dosar penal pentru un barbat din Alba care și-a agresat propria sora: A fost emis și un ordin de protecție Polițiștii din Zlatna au emis un ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care…

- Ofițerii Direcției investigații complexe a INI au reținut, in municipiul Chișinau, un cetațean al Federației Ruse de 52 de ani, care a fost anunțat in cautare internaționala in anul 2013 de catre autoritațile rusești și Interpol, fiind cercetat pentru escrocherie.

- Femeie din Zlatna, batuta de partenerul de viața. Poliția i-a facut barbatului dosar penal O femeie din Zlatna a fost batuta de catre concubinul sau pe fondul unor discuții conjugale contradictorii. Polițiștii au intervenit și au intocmit dosar penal agresatorului. Potrivit unui comunicat de presa al…

- Trei adolescenți au agresat un altu adolescent de 16 ani din localitatea Siria, Arad. Oamenii legii au intocmit un dosar penal pentru loviri si alte violente, dar si pentru santaj in acest caz. Politistii s-au autosesizat, fiind vorba despre trei tineri cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani.