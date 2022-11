Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu vine cu un mesaj surprinzator pentru mama sa. Celebra bruneta face dezvaluiri despre scandalul cu cea care i-a dat viața Cele doua au fost la cuțite ani buni, dar se pare ca acum Oana regreta enorm cele petrecute. Internauții au ramas fara cuvinte cand au vazut postarile recente ale vedetei.…

- Britney Spears face dezvaluiri șocante. Eliberata din tutela parinților, și-a revenit pe rețelele de socializare și profita din plin de asta. Vedeta a venit cu un mesaj emoționant prin care le-a mulțumit fanilor și mișcarii #FreeBritney pentru rezistența lor care i-a schimbat viața. Mișcarea #FreeBritney…

- Pavel Bartoș, una dintre vedetele de prima mana a celor de la PRO TV, are parte nu doar de o familie foarte frumoasa, dar și de una foarte studioasa. Vedeta de la „Vocea Romaniei” și „Romanii au talent”, printre altele, se lauda deja cu faptul ca soția sa, Anca, e studenta in anul 4, la […] The post…

- Kim Kardashian este renumita pentru aparițiile spectaculoase. Cea mai recenta dintre ele o surprinde intr-o rochie extrem de stramta care o pune in dificultate pe vedeta de peste ocean. Cand a vrut sa urce scarile, și-a dat seama ca nu poate. Așa ca le-a sarit.

- Vladimir Putin nu citește canalele Telegram, dar știrile de pe aceasta rețea de socializare ajung in revista presei pentru președinte. Este dezvaluirea facuta intr-un interviu acordat TASS de catre secretarul de presa al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ieri a fost o zi mare pentru Doinița Ionița. Dodo, așa cum o cunoaște o țara intreaga, și-a botezat fiul, pe micuțul Patric. Fosta caștigatoare de la xFactor a fost cat se poate de emoționata, insa alaturi i-a fost la orice pas noul ei iubit, pe care il considera cel mai bun tata pentru fiul ei.

- Laurette, schimbare importanta in cariera ei! Bruneta și-a facut cont pe o cunoscuta platforma destinata exclusiv adulților, OnlyFans. Tot mai multe persoane publice din Romania și-au facut cont pe aceasta platforma, acolo unde incarca, in schimbul unui abonament lunar, imagini din intimitate.