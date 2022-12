Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce instanța a decis saptamana trecuta sa-i mai dea inca 30 de zile de arest lui Daniel Onoriu, acum astazi a avut loc recurs, iar veștile sunt foarte bune pentru pilotul de raliuri și familia acestuia. Completul de judecata a decis inlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, astfel…

- Alin Oprea și Medana, iubita lui, s-au casatorit in mare secret in urma cu doar doua zile, chiar de ziua de naștere a iubitei cantareței. Cei doi au facut cununia civila la o saptamana dupa ce s-au logodit, iar Medana face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre nunta!

- Daniel Onoriu se afla de cateva zile in arestul poliției Capitalei, acolo unde pilotul de raliuri a fost inchis pentru o perioada de o luna de zile, ca urmare a incalcarii ordinului de restricție emis pe numele sau și cerut de Isabela, soția lui. Rebeca Onoriu, fiica lui Gabi Lunca, reacționeaza și…

- Pilotul de raliuri Daniel Onoriu, nepotul celebrei Gabi Lunca si al acordeonistului Ion Onoriu, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a incalcat un ordin de restrictie emis prin instanta impotriva sa de catre sotie, sustin surse G4Media. Politistii au fost sesizati joi seara, prin 112, de catre sotia…

- Daniel Onoriu a ajuns din nou in fața judecatorilor, asta dupa ce a incalcat ordinul de restricție. Pilotul de raliuri are interdicție sa nu se apropie de soția lui, Isabela Onoriu, la 300 de metri. Daniel Onoriu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca iși dorește sa se impace cu soția lui,…

- Daniel Onoriu neaga ca ar fi incalat ordinul de protecție, dupa ce soția lui, Isabela, a ajuns de urgența la poliție. In exclusivitate pentru Antena Stars, piltoul a marturisit ca fosta lui partenera l-ar fi inșelat in timpul casniciei. Ce a dezvaluit.

- Leo Iorga și soția lui au avut o casnicie de 30 de ani, iar cei doi s-au iubit foarte mult pana in ultimul moment de viața al cantarețului. Din pacate, in urma cu trei ani artistul a plecat dintre noi din cauza unei boli necruțatoare, iar pentru Paula, soția sa, a urmat o perioada neagra și plina de…

- Daniel Onoriu și soția lui, Isabela, s-au desparțit recent, insa pilotul de raliuri iși dorește sa se impace cu ea, insa aceasta i-a interzis pilotului sa mai posteze despre ea și susține ca nu s-ar impaca cu el. Daniel Onoriu a marturisit pe rețelele de socializare ca vrea sa iși refaca viața și sa…