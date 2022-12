Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Onoriu a ajuns acasa, dupa ce mai mult de 30 de zile a stat in arest, dupa incalcarea ordinul de restricție pe care soția lui, Isabela, l-a cerut impotriva sa. Pilotul de raliuri face declarații, in exclusivitate, pentru Spynews.ro și ne spune cum a fost aceasta perioada pentru el, ce s-a intamplat,…

- Scrisoarea de dragoste a lui Daniel Onoriu din inchisoare are in spate o „poveste grea”. Atat in ceea ce privește autorul scrisorii, cat și destinatara. Relația celor doi este cu nabadai sau cum ar spune internauții, „It’s complicated”. Daniel Onoriu – pilot și nepotul solistei Gabi Lunca i-a trimis…

- Ce se intampla cu Daniel Onoriu in inchisoare. Pilotul de raliu se afla in arestul poliției pentru o perioada de 30 de zile, dupa evenimentul ce a avut loc joi, 10 noiembrie. Nepotul celebrei cantarete Gabi Lunca a incalcat ordinul de restricție pe care partenera sa l-a obținut impotriva lui in instanța.…

- Pilotul de raliuri Daniel Onoriu nepotul solistei Gabi Lunca și al acordeonistului Ion Onoriu, a fost reținut dupa ce a incalcat un ordin de restricție emis prin instanța impotriva sa de catre soție. Soția lui Daniel Onoriu ar fi sesizat poliția, joi seara, prin apel la 112, cu privire la faptul ca…

- Daniel Onoriu a ajuns din nou in fața judecatorilor, asta dupa ce a incalcat ordinul de restricție. Pilotul de raliuri are interdicție sa nu se apropie de soția lui, Isabela Onoriu, la 300 de metri. Daniel Onoriu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca iși dorește sa se impace cu soția lui,…

- Daniel Onoriu neaga ca ar fi incalat ordinul de protecție, dupa ce soția lui, Isabela, a ajuns de urgența la poliție. In exclusivitate pentru Antena Stars, piltoul a marturisit ca fosta lui partenera l-ar fi inșelat in timpul casniciei. Ce a dezvaluit.

- Daniel Onoriu este urmarit de ghinioane in ultima vreme. Dupa ce soția Isabela a obținut un ordin de restricție impotriva lui, pilotul de raliuri a mai avut parte de o lovitura din partea femeii misterioase din Canada, despre care spunea ca ii va deveni soție, potrivit click.ro. Daniel Onoriu a fost…