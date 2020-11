Una dintre surorile acuzate ca ar fi ucis in chinuri o prostituata dupa care au bagat-o intr-o valiza și au incendiat-o, pe un camp din județul Giurgiu, era o fana inraita a popularului manelist Dani Mocanu. Banuita de proxenetism, acesta pare ca se regasea in textele pieselor lui Mocanu, care vorbesc, in special, despre crime, trafic de droguri, prostituție și proxenetism.