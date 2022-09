Stiri pe aceeasi tema

- Maria Constantin a fost ceruta de soție de iubitul ei, Robert Stoica, chiar in timpul emisiunii Splash! Vedete la apa, acolo unde cantareața a participat. Ea a marturisit la Xtra Night Show ca nu se aștepta la acest moment și marturisește ca partenerul ei a planificat totul intr-o singura zi.

- Maria Constantin a dat primele declarații despre nunta, dupa ce a fost ceruta in casatorie de Robert Stoica la Splash! Vedete la apa. Iata cand va avea loc marele eveniment din viața artistei, dar și ce a declarat ea, in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Cea de-a treia ediție a emisiunii „Splash! Vedete la apa”, a adus multe emoții in randul concurenților, cu atat mai mult cu cat, una dintre concurente, Maria Constantin, a avut parte de o surpriza de proporții.

- Maria Constantin e cea mai fericita, asta pentru ca artista de muzica populara s-a logodit la Splash! Vedete la apa. Iubitul ei, Robert Stoica a cerut-o de soție, iar acum cei doi se gandesc deja la nunta. Cu ce se ocupa insa partenerul de viața al cantareței. Acesta e un bun afacerist.

- S-a ras, s-au facut incurajari, s-a plans de frica, insa, s-a plans și de fericire in cadrul celei de-a patra ediții Splash! Vedete la apa! Este și cazul Mariei Constantin care a fost ceruta de soție de Robert Stoica la scurt timp dupa ce a sarit de pe platforma aflata la 7 metri inalțime.

- Maria Constantin a avut parte de o cerere in casatorie ca-n filme la Splash! Vedete la apa. Cum a reacționat indragita artista atunci cand iubitul ei, Robert Stoica, și-a luat inima in dinți și a intrebat-o. Cantareața nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi.

- Noi descoperiri au loc la „Splash! Vedete la apa” nu doar in randul concurentilor, ci si in randul juratilor. I s-a intamplat si Iuliei Albu chiar la filmarile pentru cea de-a doua editie a show-ului ce va avea premiera joi, de la 20:30, la Antena 1. Maria Constantin a fost cea care a impresionat-o…

- Gravitatia vine cu distractia, dar si cu noi descoperiri, nu doar in randul concurentilor Splash! Vedete la apa, ci si in randul juratilor. I s-a intamplat si Iuliei Albu chiar la filmarile pentru cea de-a doua editie a show-ului ce va avea premiera joi, de la 20:30, la Antena 1. Maria Constantin a…