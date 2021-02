Stela Bizdu este fara doar și poate una dintre cele mai puternice femei. Deși a trecut prin clipe grele, acum este in culmea fericirii, dupa ce la finalul anului trecut a anunțat ca este insarcinata pentru a doua oara. Noi am stat de vorba cu aceasta și am aflat cand va veni pe lume micuța din burtica.