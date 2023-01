Stiri pe aceeasi tema

- Zi cu ghinion pentru Rareș Cojoc! Fosta dansatoare a Deliei se afla in vacanța, bucurandu-se de priveliști de basm, in Thailanda, cu intrega familie! Ei bine, din nefericire, soțul vedetei s-a accidentat, chiar cu cateva momente in urma, iar Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania,…

- Un concurs de dat palme organizat in Romania a facut inconjurul lumii, dupa ce caștigatorul marelui premiu a ieșit cu fața „șifonata” din competiție. Sorin Comșa a trezit controverse in mediul online, dar in același timp a fost apreciat de fanii sai, care i-au laudat rezistența. Deși va avea nevoie…

- Sorin Comșa, un sportiv din Alba Iulia, a caștigat prima competiție de dat palme, organizata in Romania de circuitul de lupte RXF.Sorin Comșa l-a invins in finala pe Gorczyca Alexandru și a caștigat 5.000 de euro, dar prețul platit este uriaș. Ardeleanul are fața tumefiata, de parca a trecut printr-un…

- Pavel Bartoș simte deja magia sarbatorilor de iarna. Spunem asta, pentru ca, in aceasta zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze cu adevarat rare. Noi avem dovada ca actorului ii place mai mult sa daruiasca decat…

- Cand ești fiul lui Mirel Radoi iți permiți sa-ți plimbi iubita numai in mașini de lux. Spunem asta, pentru ca in aceasta zi, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lui, dar nu l-au surprins singur, ci in compania iubitei. Iata ce bolid de lux a scos…

- Calin Popescu Tariceanu a fost surprins dupa ce a ieșit de la o Gala, dar nu singur, ci alaturi de Marcel Iureș. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au surprins imagini de senzație. Cine a fost tratat mai bine de catre parcagii.

- Pentru Daniel Buzdugan, familia este intotdeauna pe locul 1 și nu spunem doar noi acest lucru, ci și imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro. Noi avem imaginile care spun totul despre prezentator! Iata cum a fost surprins alaturi de fiul lui, Luca…

- Familia lui Adrian Minune se marește, asta pentru ca peste doar 7 luni urmeaza sa se nasca inca un copil in familia manelistului. Adriana Simionescu, fiica cea mica a artistului, e gravida in opt saptamani, iar deși nu a vrut sa ofere pana acum prea multe detalii despre sarcina, Spynews.ro a obținut…