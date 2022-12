Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea a fost chemata in instanța, dupa ce o firma specializata in recuperarea creanțelor a dat-o in judecata. Actrița a explicat ce s-a intamplat, de fapt, iar situația a fost rezolvata in mai puțin de 10 minute. Madalina Ghenea a aflat din presa ca este chemata in instanța de o firma specializata…

- Iuliana Luciu a postat o urare pe rețelele de socializare pentru sora sa, Nicoleta Luciu. Cele doua au o relație apropiata, in ciuda distanței fizice, locuind in orașe diferite. Fanii actrițelor au lasat numeroase comentarii și urari la postare

- Peste 5 ore a durat intervenția pompierilor din Hunedoara pentru salvarea unei vaci cazute intr-o prapastie de 30 de metri. Drept mulțumire, pompierii i-au cerut Bujoarei cate un pahar de lapte, pentru dimineața, cand vor ieși din tura !

- Mara, fiica prezentatoarei TV, Raluca Moianu, va implini in curand 18 ani și a luat deja o decizie importanta legata de viitorul ei. Vedeta a povestit recent, care este relația cu fiica eiRaluca Moianu a reușit sa gaseasca o soluție de compromise și anume sa-i puna o aplicație in telefon prin care sa-i…

- Iuliana Luciu a fost prezenta pe scena iUmor și a avut o apariție spectaculoasa. Vedeta i-a facut surorii ei mai mari un roast savuros la Antena 1. Iuliana Luciu a oferit detalii despre copilarie, dar și dezvaluiri din viața Nicoletei Luciu. Iata cum se ințelegeau cele doua atunci cand erau mici!

- Alina Ceusan este unul dintre cei mai apreciați Ifluenceri din Romania. Aceasta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Raul Tisa. Ce doi au impreuna un baiețel in varsta de doi ani. Influencerița se descurca foarte bine in postura de parinte, fapt pentru care aceasta reușește sa iși faca…

- Iuliana Luciu s-a reorientat și, recent, și-a facut debutul și ca DJ, ocupație care-i place foarte mult, mai ales ca sora Nicoletei adora muzica. Vedeta tv a avut șansa ca lansarea sa in acest domeniu sa aiba loc peste hotare, chiar in Monte Carlo. Prestația sa i-a incantat pe patronii clubului respectiv,…

- Se pare ca Iuliana Luciu s-a reorientat, astfel ca de ceva timp și-a facut debutul ca DJ, meserie care o implinește din toate punctele de vedere, mai ales ca sora ei, Nicoleta Luciu, adora muzica. Ei bine, daca ești curios sa afli cat costa sa o chemi pe vedeta la o petrecere privata, atunci citește…