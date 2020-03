Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul USR de Constanta Ramona Dinu solicita de urgenta Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sa publice criterii clare privind modul de acordare a certificatelor de situatii de urgenta, precum si documentele justificative necesare operatorilor economici din domeniile afectate de…

- Autoritațile publice centrale pot rechiziționa unitați de producție materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii, pentru combaterea raspândirii infecțiilor cu COVID-19, se arata în decretul semnat de președintele Klaus Iohannis privind instituirea starii de urgența pe teritoriul…

- Decretul prin care se instituie stare de urgenta prevede un set de masuri menite sa ajute economia Romaniei sa treaca peste criza cauzata de epidemia de coronavirus. Printre acestea, decretul prevede posibilitatea de a plafona preturile la medicamente, echipamente medicale, alimente si servicii de…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie (SAPE), a anuntat joi ca a negociat obtinerea a peste 100 de milioane de euro (aproximativ 502 milioane de lei) cu titlu de dividend extraordinar de la trei companii din Grupul Enel, in…

- Romania are unda verde sa imprumute Complexul Energetic Oltenia cu 251 milioane de euroComisia Europeana a aprobat luni, in conformitate cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, planul Romaniei de a acorda un imprumut temporar in valoare de 251 milioane de euro producatorului de electricitate…