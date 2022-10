Alin Oprea și Medana formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi, iar cantarețul de la Talisman și-a gasit fericirea dupa o perioda in care a fost incercat de viața, avand parte de o casnicie toxica și care s-a terminat cu un divorț scandalos. Deși prefera sa stea departe de lumea mondena, Medana ne-a oferit un interviu exclusiv despre relația pe care o are de trei ani cu Alin Oprea, despre cum l-a ajutat sa treaca definitiv peste consumul de alcool, in care artistul se refugia, dar și despre nunta care va urma!