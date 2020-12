EXCLUSIV Cum gătește Chef Nicolai Tand friptura pentru masa festivă de sărbătoare Mancarea imparțita cu prietenii este mereu mai gustoasa, iar acum, in sezonul sarbatorilor de iarna, aceste doua cuvinte “mancare” și “prieteni“ se imbina mai armonios ca niciodata. Pentru ca sarbatorile au o insemnatate aparte pentru fiecare dintre noi, va invitam la o masa festiva deosebita cu un bucatar celebru: Chef Nicolai Tand. Are 46 de ani, s-a nascut in Maramureș, traiește in București și a prins gustul culturii gastronomice in Franța. Chef Nicolai Tand se numara printre bucatarii de top cu care ne mandrim, devenit rapid apreciat de experții gastronomi și de publicul larg pentru talentul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Harta politica a Romaniei, dupa primele rezultate ale alegerilor parlamentare 2020 arata ca PSD a castigat in toate judetele din Moldova, Muntenia, Oltenia si Dobrogea, cu exceptia Constantei, in timp ce PNL a castigat in Ardeal si Maramures. De asemenea, USR-PLUS a castigat in Bucuresti, dar si in…

- Fost lider al PNL Sectorul 3 București, demis de Orban din funcție in anul 2018, acuzat de blaturi cu PSD, Florin Alexe este partenerul de afaceri al lui Ionel Bogdan și un apropiat al acestuia. Bogdan și Alexe spera ca, in tandem, sa reușeasca sa aloce bani din fondurile locale sau guvernamentale…

- Gabriela Firea a rectionat dur pe retelele de socializare unde acuza Guvernul Orban ca vinde “gogosi electorale”. Ea face un apel catre cetateni sa iasa la vot pe 6 decembrie. Gabriela Firea spune ca promisiunile lui Ludovic Orban si cele ale lui Nicusor Dan nu au fost respectate. Asta pentru ca buucrestenii…

- Hello Holidays: Reduceri de pana la 50% pentru vacante in Romania, Turcia si Grecia, cu avans de 25 de euro. Cat costa sejururile de sarbatori Turistii isi pot rezerva o vacanta in Romania, Turcia sau Grecia cu 25 de euro si pot plati inclusiv cu carduri de vacanta, in cadrul unei campanii de reduceri…

- Reprezentanții mai multor asociații ale elevilor din țara cer Ministerului Educației reluarea olimpiadelor școlare. In opinia elevilor, acestea pot fi organizate in condiții de siguranța, iar anularea lor „va demoraliza extrem de tare elevii care au obținut rezultate bune”.Asociația Elevilor…

- ”Am pregatit o surpriza pentru cei de acasa, care gatesc alaturi de emisiunea noastra. De astazi incepem o colaborare, in paralel cu colaborarea cu Vladut, cu chef Nicolai Tand. Doua zile pe saptamana, chef Nicolai va veni cu idei noi in platoul Neatza!”, a anuntat Dani Oțil. Carismaticul chef maramureșean…

- Alte 41 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul total al deceselor in Romania ajungand la 4.591, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 41 de decese (25 de barbati si 16 femei) ale unor pacienti infectati…

- Laura Cosoi și soțul ei se pregatesc de botezul fetiței lor, Vera, care va avea loc intr-un cadru restrans alaturi de familie. Intr-un interviu acordat in cadrul emisiunii Vorbește lumea, vedeta a lasat sa se ințeleaga ca este pregatita pentru al treilea copil. De altfel, ea a precizat ca nu are niciun…