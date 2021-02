EXCLUSIV. Cum este „ajutată” CFR Marfă de foștii directori să intre în faliment Compania CFR Marfa a ajuns in pragul falimentului din cauza unor directori care au facut unor jocurile unor operatori privați, deși erau angajații operatorului de stat, iar falimentul a inceput sa bata la ușa dupa ce Comisia Europeana a decis recent ca statul roman trebuie sa recupereze cel puțin 570 de milioane de euro de la CFR Marfa. Directorii vin, directorii pleaca, dar contractele zboara… cu ei Numai ca niciun ministru al Transporturilor din 2005 și pana azi n-a catadicsit sa vada ca falimentarea acestei companii s-a facut cu ajutorul unor directori impuși politic. Acești „șmecheri” impuși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

