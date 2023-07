Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca Lucian Viziru este genul de parinte atent și responsabil, iar asta nu o spunem noi, ci imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro dovedesc acest lucru. Actorul și fiul sau, Mihai, au fost vazuți impreuna, in Capitala, și se pare ca au o relație speciala.

- Avem imagini rare cu Ramona Gabor in Romania! Vedeta are intotdeauna apariții de senzație, iar de aceasta data a stralucit in adevaratul sens al cuvantului pe strazile din București. Spunem toate astea pentru ca paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele”…

- Andreea Balan și-a asumat noua relație! Artista iubește din nou și declara ca este mai fericita ca niciodata dupa ce l-a cunoscut pe Victor Vlad Cornea. Iata ce a scris pe rețelele sociale!

- Andreea Balan iubește din nou și este sa fie mai fericita ca niciodata! De-a lungul timpului, artista a trecut prin dezamagiri și momente dificile insa, in prezent, lucrurile pare ca s-au așezat in viața ei. Vedeta și-a asumat relația cu noul iubit și a facut publice primele imagini alaturi de el.

- Diana Enache și Ionuț Vintu sunt mai fericiți ca niciodata de cand au aflat ca vor deveni parinți. Cei doi parteneri au decis sa nu faca dezvaluiri, moment, despre sarcina, insa, PAPARAZZII SpyNews.ro au fost pe urmele lor, in urma cu cateva ore, și au facut rost de imagini cu fiica lui Adrian Enache…

- Deea iubește din nou dupa separarea de Dinu Maxer. Robert Drilea i-a cucerit inima vedetei, așa ca nu ne trebuie prea multa experiența sa ne dam seama ca intre cei doi exista o conexiune puternica. Noul iubit al brunetei a facut primele declarații despre relația cu vedeta. Iata ce a marturisit, in exclusivitate…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu Viorel Hrebenciuc. In compania cui a fost filmat fostul politician la ieșirea dintr-un restaurant de fițe din Capitala. Fostul deputat social democrat are mare grija de felul in care arata atunci cand…

- Madalina Ghenea (35 de ani) și bulgarul Grigor Dimitrov (32 de ani, 33 ATP) au postat primele imagini impreuna. Presupusa idila dintre Madalina Ghenea și Grigor Dimitrov ține primele pagini ale ziarelor de cancan de saptamani bune. Romanca a fost surprinsa in loja bulgarului la turneele de la Madrid…