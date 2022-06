Stiri pe aceeasi tema

- Nu face senzație doar pe terenul de tenis, ci și in afaceri. Simona Halep, caci despre ea este vorba, deține un hotel de lux pe una dintre cele mai spectaculoase plaje de la malul Marii Negre. Iata cat trebuie sa scoți din buzunar pentru a te caza o singura noapte in complexul exclusivist pe care il…

- Care este plaja din Romania deținuta și de Ciprian Marica. Cați bani te costa ca sa inchiriezi un șezlong. Ciprian Marica deține una dintre cele mai cunoscute plaje de la malul Marii Negre. El mai deține și un apartament de lux in vecinatate. Acesta a investit aproximativ jumatate de milion de euro…

- Celebrul om de afaceri Ioan Niculae, dupa ce era gasit vinovat de corupție, era incarcerat. Afacerile acestuia, deja spre faliment, erau pe punctul de a fi inchise. Intr-un demers, aproape disperat, Ioan Niculae lua decizia de a vinde unul din hotelurile sale de pe litoral. Cel care avea sa cumpere…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei a organizat o intalnire de lucru cu importante organizatii patronale si profesionale sectoriale din Romania. Discutiile s-au axat pe situatia economica actuala, posibilitatile de dezvoltare si de promovare a produselor si serviciilor romanesti si modalitatile…

- Efectele conflictului de la granița Romaniei sunt deja vizibile in turismul romanesc. Daca in anii trecuți turiștii iși cumparau din timp sejururile pe litoralul Marii Negre, anul acesta se pare ca sunt preferate ofertele last minute. „Lipsa predictibilitații care a fost prezenta și in pandemie este…

- Gigi Becali se pregatește sa faca bani frumoși din turism cu hotelul de cinci stele pe care l-a cumparat pe una dintre cele mai frumoase plaje de la malul Marii Negre. Iata unde se afla stațiunea de lux și cand te poți caza!

- Omul de afaceri Ioan Niculae, candva cel mai bogat om din Romania, a fost eliberat din inchisoare. El a fost condamnat pentru infractiunile de cumparare de influenta, instigare la evaziune fiscala si instigare la spalare de bani. ”Da, este adevarat! A revenit in libertate. Tot timpul ținem legatura,…

- Ioan Niculae, patronul grupului Interagro si al echipei de fotbal Astra Giurgiu, a fost eliberat din inchisoare. Pe 18 februarie 2021, aceste fusese condamnat de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, instigare la evaziune…