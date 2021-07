Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie este obligat de instanta sa-i plateasca lui Victor Ponta despagubiri de 80.000 euro, conform anunțului facut Victor Ponta a anunțat pe pagina de Facebook ca a caștigat procesul cu Marian Vanghelie. Judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au decis ca fostul primar al Sectorului 5 sa-i…

- Pentru președintele Curții de Conturi a Romaniei, Mihai Busuioc, respectarea Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, anume obligația de a actualiza declarațiile de avere și de interese, este una facultativa. Deși Agentia Nationala de…

- Razboiul primariței USR Clotilde Armand cu firma de salubritate care opereaza in Sectorul 1 a scos in evidența costurile uriașe care se platesc pentru curațenia acestui sector impuse cu generozitate de catre fostul primar PSD Daniel Tudorache, fapt pentru care salubrizarea stradala a ajuns sa fie cea…

- Dosarul Colectiv ar putea ajunge la un punct final in aceasta saptamana: Curtea de Apel Bucuresti incepe luni dezbaterile finale in judecarea apelului in cauza in care au fost condamnati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, doi pompieri si patronii clubului. Conform…

- Frumoasa blonda se va casatori cat de curand cu Gabi Badalau, fiul lui Niculaie Badalau, baron PSD de Giurgiu, ajuns acum sef la Curtea de Conturi. Pregatirile sunt in toi pentru marele eveniment. Viitorii miri au in plan sa faca nunta de doua ori: in Romania si pe o insula exotica in Grecia. Aproape…

- Managerul general Andreea Constantin și chirurgul plastician și doctor in științe medicale Sorin Daniel Nae au intrat in acționariatul clinicii Zetta. Aceasta mișcare face parte din strategia de dezvoltare pe termen lung a clinicii. Astfel, Andreea Constantin și Sorin Daniel Nae se alatura fondatorului…

- Surse judiciare vorbesc de ceva vreme de punerea in practica a unui plan de execuție sumara la Curtea de Apel București a fostului președinte al CNAS, Lucian Duța, scrie Inpolitics.ro . Miza ar fi discreditarea și condamnarea la foc automat a acestuia pentru a-l impiedica sa faca unele dezvaluiri și…

- Magistrații Curții de apel București au aprobat vineri fuziunea dintre USR și PLUS. Membrii celor doua grupari s-au pronunțat prin vot asupra subiectului inca din august, anul trecut. Pe 15 august, 85% dintre membrii ambelor partide se pronunțau in favoarea fuziunii, noul partid (USR – PLUS) urmand…