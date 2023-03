Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații despre absența ei de la procesul pe care il are cu Bianca Dragușanu. Artista considera ca fostul soț incearca sa-i faca rau prin intermediul altor persoane. Pe 1 martie a fost primul termen al procesului dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu, la…

- Claudia Patrașcanu vine cu prima reacție, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa ce astazi vedeta ar fi trebuit sa se intalneasca la tribunal cu Bianca Dragușanu in procesul pe care blondina i l-a deschis pentru defaimare. Iata ce spune cantareața despre motivul pentru care nu s-a prezentat la tribunal.

- Gabi Badalau face dedicații cu banii din poșeta Biancai Dragușanu. La petrecerea clanului Camataru , au curs dedicațiile pentru baronul Niculae Badalau, aflat in arest pentru dare de mita și trafic de influența. Recent, Gabi Badalau a aparut alaturi de Bianca Dragușanu la o petrecere a clanului Camataru,…

- Cu ce se ocupa iubita lui Gabi Badalau, in afara de a fi… iubita lui Gabi Badalau. Bianca Dragușanu nu mai suporta sa i se spuna ca este o femeie intreținuta și a clarificat faptul ca iși caștiga singura banii. Poate nu toți, dar mare parte! Bianca Dragușanu se lauda ca are mulți bani și ca este mandra…

- De doi ani, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau formeaza un cuplu, iar cu toate ca intre ei au mai existat și impacari și desparțiri, cei doi sunt tot impreuna și foarte fericiți. Spre deosebire de relațiile precedente ale blondinei, de aceasta data ea a ales sa nu-l expuna pe Gabi Badalau atat de tare.…

- La inceput de an, vedetele noastre iși fac lista cu planuri pentru urmatoarele 12 luni, iar reporterii Spynews.ro au vorbit cu Bianca Dragușanu, care ne-a declarat in exclusivitate ce rezoluții are pentru 2023 și cum vede ea acest an. Vedeta ne-a marturisit ce schimbari iși dorește sa faca, dar ne-a…

- Claudia Patrașcanu a facut primele declarații, dupa ce in urma cu cateva zile s-a spus ca ar avea un nou iubit. Divorțul de Gabi Badalau s-a incheiat recent, dupa ce s-au razboit prin tribunale mai bine de trei ani. Recent, pe una dintre rețelele de socializare, Claudia Patrașcanu a postat o imagine…