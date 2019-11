Stiri pe aceeasi tema

- La vizita anterioara in platoul Observator o interpreta pe Sonia, in Fructul Oprit, iar acum e Lili, pe care o putem vedea in fiecare miercuri si joi, in Sacrificiul. Vorbim despre un personaj complet diferit fata de celelalte carora Michaela Prosan le-a dat viata. A facut si schimbari de look pentru…

- Presedintele executiv al organizatiei municipale a PSD Galati, primarul municipiului Ionut Pucheanu, este de parere ca PSD pleaca de la egal la egal in turul doi cu presedintele Klaus Iohannis. De asemenea, Pucheanu spune ca in istoria alegerilor din Romania, aproape niciodata candidatul de pe primul…

- Rezultatul este cu atat mai surprinzator cu cat judetul Neamt era considerat un fief PSD pana la alegerile din 2019 (europarlamentare si prezidentiale). Social-democratii nu au mai pierdut niciodata, pana acum, alegerile din Neamt.

- In fiecare seara de miercuri și joi, de la ora 20:00, la Antena 1, publicul este invitat sa urmeasca super producția Sacrificiul, un serial ce promite sa surprinda de fiecare data! Actorii Ana Crețu și Gabriel Ciocan au dezvaluit detalii incredibile despre serial!

- Actorul Mihai Calin, care il interpreteaza pe avocatul Laviniu in serialul „Sacrificiul”, ce poate fi urmarit in fiecare miercuri și joi, de la ora 20.00, la Antena 1, a dezvaluit un secret amuzant de la filmari. Doinița Oancea a gasit modul perfect in care sa il alinte.

- Un barbat din Bihor și-a facut o afacere fictiva de comerț cu mașini second-hand in Germania. Intr-o luna de zile, romanul a inșelat 11 persoane, incasand nu mai puțin de 278.000 de euro. In 2016, Cornel Marius M. a creat o firma, SB Import Export GMBH, cu sediul in Rostock, si un site, ambele fictive,…

- Serialul „Sacrificiul”, ce va avea premiera astazi si maine, de la 20:00, la Antena 1 este impresionant nu doar prin distributia de excepție, ci și prin cifrele generate de acest proiect. Producția ce va avea doua difuzari pe saptamana, respectiv in zilele de miercuri si joi a inceput filmarile la inceputul…

- Serialul „Sacrificiul”, o superproductie Antena 1, ce va avea o dubla premiera, pe 11 si 12 septembrie, de la ora 20.00, a avut, miercuri seara, avanpremiera. Actorii, care au urmarit primul episod, au dat detalii din culise.