Stiri pe aceeasi tema

- De ceva vreme, Ana Maria Mocanu nu s-a mai afișat cu niciun barbat pe rețelele de socializare, iar fanii s-au intrebat daca cumva aceasta incearca sa-l țina ascuns pe noul ei ei partener de viața și sa nu-l expuna la fel de tare cum a facut in relațiile trecute. Ei bine, adevarul ni-l spune chiar fosta…

- La aproape doi ani de la separarea de fosta soție, Steliano Filip iubește din nou. Fotbalistul și-a refacut viața, iar acesta a publicat primele imagini cu noua partenera. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Steliano Filip face singurele declarații despre relație.

- Alexandra Dinu și Ștefan Lungu se cunosc de peste 20 de ani, iar la un moment s-a zvonit ca aceștia ar fi impreuna. Actrița și prezentatorul TV au pus punct speculațiilor și au spus adevarul despre legatura dintre ei. Alexandra Dinu a fost invitata in emisiunea despre gastronomie pe care o prezinta…

- La mai bine de un an dupa ce s-a afișat cu fosta lui partenera de viața de care ulterior s-a desparțit, acum Enzo de la Chefi la cuțite iubește din nou. Fostul concurent traiește o frumoasa de iubire alaturi de Cristina, o fosta tenismena. In exclusivitate pentru Spynews.ro, el ne ofera primele declarații…

- Un barbat din satul Deleni, comuna Parteștii de Jos, a ajuns pentru 24 de ore in arestul IPJ Suceava dupa un nou episod de teroare la care și-a supus fosta partenera de viața. Joi seara, polițiștii au fost alertați prin intermediul serviciului unic de urgența 112 de o femeie care solicita ajutor. ...

- Amalia Nastase și Razvan Vasilescu s-au casatorit civil in Las Vegas, in urma cu șase ani, iar la scurt timp au facut o cununie religioasa și in Romania. Cei doi au impreuna un baiat și o casnicie frumoasa. Fosta soție a lui Ilie Nastase a explicat care este relația cu soțul ei. „E bine intotdeauna…

- Dupa desparțirea de Larisa, mama copiilor lui, Alin Oprea a inceput o relație cu Medana. De ani de zile sunt impreuna, nu s-au ferit chiar sa afirme ca sunt suflete pereche. Intr-un interviu pentru Spynews, Medana a facut dezvaluiri despre viața alaturi de artist, dar și despre cum acesta a renunțat…