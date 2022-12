Stiri pe aceeasi tema

- Mihai și Elwira Petre formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri, avand și doua fiice, Catinca și Ariana. Fiica cea mare a implinit, astazi, 10 ani. Parinții au surprins cateva imagini emoționante și au scris un mesaj frumos, special pentru Catinca.

- Inca de cand a devenit cunoscut, la televizor sau pe rețelele de socializare, toata lumea s-a intrebat cine este, de fapt, Cristi din Banat și cu ce se ocupa. S-a nascut in Timișoara, insa de mai bine de 17 ani locuiește in Spania, acolo unde s-a mutat alaturi de mama sa. In anul 2015, artistul a devenit…

- Luminile de sarbatoare vor fi aprinse in Prejmer in data de 6 decembrie, de la ora 17.30. Sarbatorile de iarna se apropie, iar in acest sens, Autoritatea Publica Locala a comunei Prejmer, alaturi de mai multe firme partenere ce iși desfașoara activitatea in cadrul Parcului Industrial Prejmer, vor amenaja…

- Alina Pușcaș este mama a trei copii, Alexandru, Iris și Melissa, iar de ceva timp, vedeta a luat unele masuri pentru a-i ține pe aceștia departe de bullying. Vedeta de la Antena 1 le-a explicat ce inseamna și l-a dat pe fiul ei, Alex, la karate. Ea a explicat totul in cadrul unui interviu acordat revistei…

- Cabral a vorbit intr-un interviu exclusiv pentru Libertatea despre experiența in calitate de prezentator de la „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”. Vedeta de la PRO TV a vorbit și despre copiii sai. LIBERTATEA: Te-ai intors, dupa o pauza de 7 ani, in calitate de prezentator la „Sunt celebru, scoate-ma…

- Arta și frumos in cadrul Zilelor Culturii Reghinene. Astfel s-ar putea traduce expoziția deschisa sambata, 24 septembrie, la Casa de Cultura „Dr. Eugen Nicoara", avandu-i protagoniști pe Marcel Naste, tatal, și fiica acestuia, Alexandra Naste. „Aș putea spune ca aceasta expoziție reprezinta o premiera,…

- Actorul Alexandru Arșinel a murit azi, la varsta de 83 de ani, la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti, acolo unde se afla internat de doua saptamani. Marele actor roman a fost grav bolnav in ultima perioada. Actorul are doi baieți, pe nume Bogdan și Cristian. Aceștia nu au dorit sa stea in…

- Fiica lui Sore, Erin, in varsta de 6 ani, ii calca pe urme mamei sale. Artista a facut cateva dezvaluiri despre pasiunile fetei sale și despre cum o ajuta in activitațile sale. De ceva timp, cele doua locuiesc sinfure, dupa ce vedeta s-a desparțit de iubitul ei, avocatul Mircea Julean. „Așchia nu sare…