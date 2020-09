Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (77 WTA) a pierdut sambata partida cu Karolina Muchova (26 WTA) din Cehia, in trei seturi: 3-6, 6-2, 7-6 (7-9) si a ratat calificarea in optimile US Open. In setul decisiv, romanca a condus cu 5-3, dar a fost egalata la 6. In tie-break, Sorana Cirstea a condus cu 6-4 insa a piedut…

- Sorana Cîrstea este în turul trei de la US Open, faza a Grand Slam-ului unde se va duela cu Karolina Muchova, cap de serie numarul 20. Meciul dintre cele doua va fi al doilea de pe Terenul 7 al complexului de la Flushing Meadows. Sorana Cîrstea - Locul 77 la simplu. Karolina Muchova…

- Sorana Cirstea o intalnește sambata pe Karolina Muchova, 26 WTA, pentru un loc in saptamana a doua la US Open, performanța pe care a atins-o de doua ori in cariera in turneele de Mare Șlem, la Paris in 2009 și la Melbourne in 2017 Turneul de la New York se apropie cu pași rapizi de fazele finale, iar…

- Sorana Cirstea, ocupanta locului 77 WTA, a facut un meci mare, joi, la Flushing Meadows. Aceasta a invins-o pe britanica Johanna Konta, in trei seturi, scor 2-6, 7-6(5), 6-4 si s-a calificat in turul al treilea, ea egalandu-si cea mai buna performanța a carierei. La finalul meciului, Sorana a oferit…

- Sorana Cirstea a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale sale din ultima perioada, a intors soarta partidei cu britanica Johanna Konta (13 WTA, cap de serie nr. 9) și s-a impus cu 2-6, 7-6(5), 6-4, dupa un meci care a durat doua ore și 51 de minute, scrie Hotnews.ro Johanna a inceput mai bine partida…

- Sorana Cirstea, 30 de ani, traiește o poveste de dragoste alaturi de Ion Ion Țiriac, 43 de ani, fiul miliardarului Ion Țiriac, 81 de ani, in prezent președintele Federației Romane de Tenis, noteaza Gazeta Sporturilor.La scurt timp dupa ce a oficializat desparțirea de fosta sa soție, Ileana Lazariuc,…

- Purtatorul de cuvand al PSD Lucian Romașcanu a reacționat dupa scandalul din Centrul Vechi provocat de doi colegi deputați, spunand intr-o intervenție pentru Antena3 ca lucrurile au stat invers decat a relatat presa.„Am avut un schimb de mesaje cu dl Solomon și ințeleg ca lucrurile stau invers…

- Un incident care s-ar fi putut termina cu un conflict diplomatic, a avut loc luna trecuta, la granița dintre Cehia și Polonia. Spiritele s-au inflamat dup ce soldatii polonezi au trecut din greșeala granita pentru a stabili un post de paza, in contextul pandmiei de COVID-19. Mai mult, soldații polonezi…