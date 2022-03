Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost arestați preventiv de catre oamenii legii, dupa ce au jefuit un batran. Ei sunt din Cugir și vor fi cercetați, in stare de arest preventiv, pentru talharie. Hoții s-au așteptat sa plece cu o suma mare de bani, insa au avut parte de o surpriza. Au intrat mascați pentru batran Incidentul…

- Pe 19 februarie, in jurul orei 19:30, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgența 112, cu privire la o stare conflictuala care s-ar fi petrecut in curtea unui imobil, in cadrul careia trei persoane ar fi agresat un barbat. Din verificarile…

- Un barbat, in varsta de 60 de ani, din Satu Mare a fost ucis cu sange rece, dupa ce a prins doi indivizi cand furau lemne din gospodaria lui. Trupul neinsuflețit al victimei a fost supus unor analize, iar medicii legiști au constatat ca acesta fusese asasinat. Suspecții au fost identificați și reținuți…

- Barbatul a ajuns prima oara la ușa Emmei Raducanu cu un buchet de flori și un bilet. Confruntat de parinții ei, barbatul a spus ca este șofer de curierat și aduce cadouri de la altcineva. Au urmat alte doua vizite, ceea ce a determinat-o pe jucatoarea de tenis sa anunțe poliția.Cand a fost arestat,…

- Barbații care s-au dat drept polițiști și au furat din casa unei familii din Popești-Leordeni 20.000 de euro și, dupa ce au legat cele trei persoane din imobil, au plecat cu mașina acestora, au fost identificați. Polițiștii fac marți dimineața mai multe percheziții in acest dosar. Polițiștii din cadrul…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza cercetari fața de 5 barbați, cu varste cuprinse intre 22 și 51 de ani, banuiți de savarșirea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, in noaptea de 30 spre 31 decembrie 2021, cinci persoane necunoscute, cu fețele acoperite, au…

- Joi dimineața, 30 decembrie, polițiștii din Șomcuta Mare, Valea Chioarului și Satulung au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara in localitatea Satulung, sub coordonarea procurorului de caz. In urma efectuarii percheziției domiciliare au fost ridicate mai multe probe și mijloace de proba,…

- Au batut un batran de 74 de ani si i-au furat 30 de mii de lei. Suspectii, doi indivizi mascati, au dat buzna in locuinta acestuia din satul Onesti, raionul Hancesti. Potrivit poliției, faptașii au batut barbatul cu o ranga, i-au luat toti banii din casa si au fugit.