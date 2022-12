Stiri pe aceeasi tema

- Mona Stoian și Cristian Jitaru s-au casatorit in urma cu o luna, iar cei doi au stabilit deja și cand va avea loc petrecerea de nunta, dar și cununia religioasa. Tanarul ne-a dezvaluit, in exclusivitate, cand au decis sa ajunga in fața alatarului, dar ne-a oferit detalii și despre cum se vor desfașura…

- Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au casatorit. Nunta a fost una ca-n povești, unde invitații s-au simțit foarte bine. Mireasa a primit o mulțime de complimente și a avut o rochie spectaculoasa. Sambata, 15 octombrie, Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au casatorit religios. Evenimentul a fost unul…

- Artista Carmen de la Salciua, fosta soție a lui Culița Sterp, și Marian Corcheș s-au casatorit astazi in secret, dupa ce la inceputul lunii septembrie au anunțat ca au amanat nunta. Interpreta de muzica populara a facut primele declarații și a publicat pe contul de socializare imagini cu ea și cel care…

- Celebra manelista Narcisa Moisa se iubește cu Yoannes de cand erau amandoi doar doi adolescenți cu vise mari, insa de abia zilele trecute a fost ceruta in casatorie. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, cel care urmeaza sa ii devina soț Narcisei Moisa a ”dat…

- Maria Constantin și Robert Stoica s-au logodit recent și au stabilit sa se casatoreasca anul viitor. Deși nu a facut inca publica data nunții, artista a dat noi detalii despre ținutele invitaților dar și despre cum va arata rochia ei de mireasa. „Anul viitor va fi nunta, momentan n-am stabilit data…

- Toni Iuruc, soțul Simonei Halep, a facut primele declarații despre presupusul divorț. Afaceristul și sportiva sunt impreuna de trei ani și sunt casatoriți de pe 15 septembrie 2021. Nunta ar fi fost programata pentru data de 13 noiembrie 2022. Iata ce a spus acesta despre presupusa desparțire.

- Simona Halep divorțeaza inainte de petrecerea sa de nunta! La mai puțin de un an de cand s-au casatorit civil, marea tenismena a luat decizia de a se desparți de cel ce i-a devenit soț. Marea tenismena urma sa imbrace rochia de mireasa pe 13 noiembrie a.c. Simona Halep și Toni Iuruc vor parafa separarea…

- Dupa o relație cu nabadai, cu multe desparțiri și impacari, Cristian Jitaru și Mona Stoian și-au dat seama ca sunt facuți unul pentru celalalt și trebuie sa-și continue povestea de iubire. Tanarul a hotarat in urma cu doua luni sa o ceara de soție pe partenera sa, iar acum urmeaza nunta. Pe 10 septembrie…