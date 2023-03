Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Boureanu a fost prins baut la volan, miercuri seara, pe DN 1. Fostul policitian a fost sancționat de oamenii legii și a facut primele declarații. Dupa ce a efectuat o depașire neregulamentara pe DN 1, in zona Comarnic, Cristian Boureanu a fost oprit de polițiști miercuri seara. Oamenii legii…

