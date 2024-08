Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a postat un videoclip cu un avion Su-34 care lanseaza o bomba FAB-3000 de 3 tone in Ucraina. Clipul postat de armata rusa arata momentul in care bomba este lanasta de pe avion.

- Noul premier al Marii Britanii, Keir Starmer, a anunțat ca Ucraina poate folosi rachete britanice pentru a lovi in interiorul Rusiei. Depinde de Ucraina cum vrea sa se apere, a spus noul lider britanic. Oficialii ruși au reacționat calificand declarația d

- Militarii Moscovei au fost condamnați pentru 116 crime anul trecut, noteaza publicația independenta rusa Mediazona, ceea ce reprezinta o creștere de aproape 900% fața de 2022, cand au existat 13 condamnari, conform Ministerului britanic al Apararii, relateaza Business Insider.Datele provin din statisticile…

- Armata rusa concentreaza trupe și echipamente pentru o operațiune ofensiva impotriva orașului Harkov și nord-estului Ucrainei, constata analiștii de la Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).Analiștii de la ISW il citeaza pe expertul militar ucrainean Kostiantin Mașoveț, potrivit caruia Moscova…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a sosit la Paris duminica, unde a fost intampinat de prim-ministrul francez, Gabriel Attal. Președintele chinez urmeaza sa poarte discuții cu Emmanuel Macron despre relațiile comerciale și soluționarea conflictului din Ucraina.

- Cele cinci luni de așteptare inainte ca Congresul american sa aprobe un ajutor militar de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina e posibil sa fi provocat daune de durata care se vor resimți pe linia frontului luni de acum incolo, relateaza CNN.

- Sistemele de aparare antiaeriana ruse au distrus patru rachete ATACMS cu raza lunga de actiune, furnizate de SUA Kievului si care au fost lansate de fortele ucrainene asupra peninsulei Crimeea (aflata sub ocupatie rusa – n.r.), a anuntat sambata dimineata Ministerul Apararii rus, informeaza dpa. Amploarea…

- Generalul american in rezerva Wesley Clark, fost comandant al forțelor aliate din Europa, apreciaza ca razboiul din Ucraina este un test de rezistența in condițiile in care cele doua parți implicate in lupte nu sunt dispuse sa faca vreun compromis și crede ca anul 2025 „poate fi decisiv”, relateaza…