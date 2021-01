EXCLUSIV. Copilul dispărut din Florești suferă de ADHD și a mai plecat de acasă. Unde a fost văzut ultima dată

Polițiștii clujeni, dar și zeci de voluntari îl cauta pe Pleșa Lucian Marian, un copil de 13 ani care a disparut ieri din Florești. Copilul a fost vazut ultima data pe strada Cetații miercuri, în jurul orei 14:30. Parinții copilului sunt divorțati și au anunțat dispariția doar la ora 22:00, motivând ca baiatul sufera de ADHD și a mai disparut de acasa. Ultimul episod a avut loc în acesta toamna, atunci a plecat de acasa și fost gasit în Faget. El s-a mai ascuns în trecut în scari de bloc și mașini parasite. … Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

