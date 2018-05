Stiri pe aceeasi tema

- Curg sute de mesaje pentru cei noua romani care au murit in accidentul grav produs in Ungaria, dupa ce soferul, in timp ce era live pe Facebook, a intrat in depasire si a lovit frontal un camion care transporta nisip.

- Imagini incredibile: Soferul microbuzului, implicat in tragedia in care au murit noua romani, a transmis momentul impactului live, pe Facebook (video+foto) Șoferul microbuzului implicat in accidentul din Ungaria, in urma caruia noua romani au murit, ar fi facut un Live pe Facebook, in momentul impactului.…

- Trei persoane au murit si sapte au fost ranite, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit, luni, pe Drumul National 25, in judetul Galati. Politistii din Galati au anuntat ca doua persoane au murit la fata locului si una la spital.