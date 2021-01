Stiri pe aceeasi tema

- Dupa egalul din Banie, FC Viitorul a a ajuns la patru meciuri la rand in Liga 1 fara infrangere. Mircea Rednic, antrenorul echipei de pe litoral, a facut patru schimbari la pauza. FC Viitorul a jucat sambata la Craiova, iar urmatorul meci il disputa marti, cu Sepsi Sf. Gheorghe. In etapa a 18 a a Ligii…

- Comisia Centrala a Arbitrilor a anunțat brigada care va oficia partida Universitatea Craiova – FC Viitorul. Disputa este programata sambata, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, și conteaza pentru etapa a 18-a din Liga 1. CCA l-a desemnat arbitru central pe Marcel Birsan, din București. Asistenți…

- Primul duel tare din 2021 se va juca marți, la Craiova, unde CS Universitatea o primește pe Sepsi, formație care aspira la primele locuri, asta și datorita parcursului excelent din prima parte a campionatului. CS Universitatea Craiova - Sepsi Sf. Gheorghe e marți, de la ora 19:45, liveTEXT pe GSP. ...

- CS Universitatea Craiova are probleme cu Covid-19. Doi fotbaliști de la prima echipa sunt pozitivi și vor rata meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe. CS Universitatea Craiova - Sepsi se joaca marți, de la ora 19:45. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport…

- Valentin Crețu (31 de ani), fundașul dreapta de la FCSB, a continuat schimbul de replici de la distanța cu Leo Grozavu (53), antrenorul lui Sepsi, și dupa finalul partidei de la Mogoșoaia, incheiata cu scorul de 1-1. FCSB și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, scor 1-1 (Cristea '30, Fofana '37), in etapa…

- FCSB și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, scor 1-1 (Cristea '30, Fofana '37), in etapa cu numarul 15 din Liga 1. Leo Grozavu (53 de ani) a lansat atacuri in mai multe direcții la finalul unui meci terminat in tribune. FCSB - Sepsi Sf. Gheorghe, totul AICI! „Imi doresc foarte mult, e felul meu de a ma manifesta.…

- Antrenorul formatiei Sepsi Sf. Gheorghe, Leo Grozavu, considera ca s-a facut un "prea mare tam-tam" pe marginea scandalului de rasism din Liga Campionilor in care au fost implicati arbitri romani, precizand ca niciunul dintre ei nu a avut intentia de a face o remarca rasista. "Pe plan european s-a vorbit…

- Dinamo are probleme in alcatuirea lotului pentru meciul cu FC Argeș. „Cainii” nu știu nici macar cine va fi antrenor principal. FC Argeș - Dinamo, din runda cu numarul 12, e programat vineri, de la ora 20:30. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Dinamo trece prin momente teribile.…