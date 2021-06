Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre primarul Sectorului 1 Clotilde Armand și operatorul de salubritate nu și-a gasit rezolvarea nici dupa intervenția Prefectului Capitalei, Alin Stoica, iar gunoaiele se aduna in cantitați din ce in ce mai mari. Clotilde Armand ar vrea sa plateasca direct stațiile de sortare a deșeurilor,…

- Romprest a dat in judecata Primaria Sectorului 1 și a cerut executare silita. Magistrații Judecatoriei Sectorului 1 au admis cererea. Cererea de executare silita a fost admisa joi de magistrații Judecatoriei Sectorului 1. Practic, Romprest a cerut executarea silita a Primariei Sectorului…

- „In dimineața aceasta am primit nota de constatare de la autoritațile sanitare și de mediu și nu rezulta ca ar reprezenta un pericol iminent pentru populație astfel incat sa se justifice instituirea starii de alerta in Sectorul 1. Autoritațile din domeniul sanitar nu considera ca exista un pericol la…

- „In dimineața aceasta am primit nota de constatare de la autoritațile sanitare și de mediu și nu rezulta ca ar reprezenta un pericol iminent pentru populație astfel incat sa se justifice instituirea starii de alerta in Sectorul 1. Autoritațile din domeniul sanitar nu considera ca exista un pericol la…

- Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 din Capitala, continua cearta cu Romprest, operatorul de salubritate. Inca nu s-a lamurit clar ce s-a achitat sau nu și nici cine are dreptate. Cert este insa ca locuitorii Sectorului 1 sunt obligați sa traiasca printre gunoaie și șobolani. Riscurile pentru locuitorii…

- Anuntul oficial al Romprest de reluarea a colectarii deseurilor din sectorul 1 al Capitalei este in primul rand o veste buna pentru locuitorii sectorului 1 si, in al doilea rand, este o veste buna pentru un climat de mediu normal intr-o capitala europeana, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor,…

- Peste 120 de milioane de lei, dintre care 24 de milioane aferente serviciilor prestate in acest an, este suma pe care Romprest susține ca o are de incasat de la Primaria Sector 1. In vreme ce primarul Clotilde Armand amenința cu sesizari la parchet și rezilierea contractului, operatorul spune ca nu…

- Corpul de Control al primarului Sector 1 București va verifica modul cum au fost alocate locuințe sociale, ocupate de șefi din Poliția Locala, șefi de direcții din primarii sau jurnaliști. Decizia a fost anunțata joi, de edilul Clotilde Armand. „Aflu ca oamenii apropiați de vechea administrație (activiști…