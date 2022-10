Stiri pe aceeasi tema

- Medicul pediatru Mihai Craiu avertizeaza despre cat de periculos este paracetamolul, mai ales daca este administrat dupa ureche.”Colegul meu, domnul doctor Egri, face o foarte pertinenta atenționare. Paracetamolul, la sugarul mic (și la copil in general!) trebuie dat corect. Atat doza cat și modul de…

- Roxana Dobre și Florin Salam s-au casatorit in urma cu doar cateva luni, la malul marii, dupa mai mulți ani petrecuți unul alaturi de altul. Au trei copii impreuna, doua fete și un baiat și o relație sperciala. Cu toate astea, Roxana și-ar dori sa petreaca mai mult timp alaturi de soțul ei. Roxana Dobre…

- Nu exista niciun risc de intrerupere a operațiunilor Tarom pe Aeroportul Henri Coanda, a anunțat luni Compania Naționala Aeroporturi București (CNAB). CNAB a precizat, printr-o informare remisa luni, ca nu exista vreun risc de intrerupere a operațiunilor Tarom pe aeroportul Henri Coanda. Fii…

- „Cine se aseamana, se aduna”, zice o vorba din popor. Iar in Camera Notarilor Publici București se pare ca s-au adunat niște specialiști atat de pricepuți, incat și-au umplut cazierele judiciare și sunt tarați prin tribunale de personaje celebre, precum „Spaima judecatorilor”.

- Veste ingrijoratoare pentru bucureșteni. Primaria București are restanțe scadente de 80 de milioane de euro și restanțe in aceeași valoare din anii precedenți, a transmis Termoenergetica. Primaria Capitalei nu-și achita datoriile catre Termoenergetica Avand in vedere faptul ca Primaria are aceste restanțe,…

- Marian Godina, atac dur la adresa ministrului de Interne: „Ca Poliția Romana sa-i faca imagine unui om politic pare ceva de o slugarnicie incredibila” Marian Godina, atac dur la adresa ministrului de Interne: „Ca Poliția Romana sa-i faca imagine unui om politic pare ceva de o slugarnicie incredibila”…

- Conform surselor Știrilor Pro TV, Florin Salam a decedat din cauza consumului de droguri. In urma cu doua zile, presa tabloida a anunțat ca interpretul de manele a fost internat de urgența in spital, in stare grava, din cauza Covid-19. Florin Salam a lasat in urma o soție și cinci copii. Actualizare:…

- Dani Oțil se bucura de vacanța pe Coasta de Azur. Celebrul prezentator TV caștiga bine, dar cu toate astea a ajuns și el sa se planga de prețurile incredibile gasite acolo. Colegul lui Razvan Simion de platou a decis sa se așeze altundeva dupa ce a luat la cunoștința banii pe care ar trebui sa […] The…